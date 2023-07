Publiek geniet van een optreden tijdens de opening van de kermis in 2019. Dit jaar mag Marco Schuitmaker de opening verzorgen.

‘Engelbewaarder’ opent Boxtelse kermis, Bing naar Liempde

1 uur geleden

De kermissen in Boxtel en Liempde krijgen weer een feestelijke opening. Liefhebbers van het levenslied kunnen vrijdag 18 augustus meezingen met de hit ‘Engelbewaarder’. Zanger Marco Schuitmaker trapt de Boxtelse kermis af om 18.30 uur op het Breukelsplein.

In Liempde start het jaarlijkse festijn af met een optreden van Bing. Het konijn uit de gelijknamige kindertelevisieserie op NPO brengt vrijdag 4 augustus om 19.00 uur een bezoek aan de kermis in Liempde.

GEMIST

De opening van het lunapark werd de afgelopen jaren erg gemist door bezoekers. Dat bleek uit de enquête die de gemeente Boxtel vorig jaar uitzette om de kermissen in de dorpen te evalueren. Daaruit bleek ook dat de opzet in Boxtel, met kinderattracties op de Markt en voor ouderen op het Breukelspein, niet bepaald op handen werd gedragen. Er komt nu weer een mix van attracties op beide pleinen.

In Liempde kunnen inwoners zwieren en zwaaien van vrijdag 4 tot en met dinsdag 8 augustus. In Boxtel begint de kermis op 18 augustus en duurt tot en met woensdag 23 augustus. Houdt Brabants Centrum de komende weken in de gaten voor een pagina met kortingsbonnen voor eten, drinken en attracties.