Zomerconcert Markt verplaatst naar Muziekhuis

1 uur geleden

Met een zomers programma verzorgt Boxtel’s Harmonie vanmiddag, zondag 9 juli een concert in het Muziekhuis aan de Passage Riche. Eigenlijk zou het optreden op de Markt worden gehouden, maar de weersverwachtingen gooien roet in het eten. Het KNMI geeft code oranje af en dat is voor het harmoniebestuur reden het optreden naar binnen te verplaatsen.

Het Summerconcert begint om 14.30 uur en is gratis toegankelijk. Alle orkesten van de muziekvereniging laten van zich horen. Na een opening door het harmonieorkest spelen beide slagwerkgroepen, het Laatbloeiersorkest en De Aggemarvanhuisaf Band.

Voorafgaand worden in besloten kring zes jubilarissen in het zonnetje gezet. Drie van hen zijn liefst zeventig jaar lid van de muziekvereniging: Wim Hoffmans, Willy van de Loo en Jac. van der Velden. René van Hemmen en Rob van Kleef zijn een halve eeuw lid van het slagwerkensemble en trompettist Lisa Spijkers trad 25 jaar geleden toe tot de harmonie.

Na afloop van het Summerconcert is er in Muziekhuis Boxtel, Passage Riche 4, vanaf circa 16.30 uur gelegenheid de jubilarissen persoonlijk te feliciteren.