Jacqueline Thomassen en burgemeester Ronald van Meygaarden onthullen het bord met de tekst 'Help, ik zoek een hobby'.

Nieuwe expositie Hobbycentrum Boxtel in bibliotheek te bekijken

1 uur geleden

Hobbycentrum Boxtel heeft een nieuwe expositie ingericht in de bibliotheek aan de Burgakker. Die is sinds zaterdag 8 juli te zien. Het is de tweede dit jaar, ze loopt drie maanden.

Bibliotheek Boxtel biedt het hobbycentrum de kans om een wisselexpositie in het pand te houden. Elke drie maanden zijn er nieuwe werken van amateurkunstenaars te zien.

Drie maanden geleden opende burgemeester Ronald van Meygaarden met Jacqueline Thomassen, die het idee voor de wisselexpositie bedacht, de eerste tentoonstelling. Die omvatte toen schilderijen. Nu zijn er behalve doeken ook foto’s te zien, evenals keramiek, glas-in-lood, diorama’s en vliegers. De kunstwerken zijn te aanschouwen gedurende de openingstijden van de bibliotheek.