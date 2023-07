Wegsleepregeling op Markt en Breukelsplein vanwege kermis

Het is net als de kermis inmiddels een traditie geworden: de Markt en het Breukelsplein vrij zien te krijgen van auto’s voordat alles wordt opgebouwd. Dinsdag 15 augustus moeten de pleinen leeg zijn.

Van vrijdag 18 tot en met woensdag 23 augustus barst de kermis in Boxtel weer los. Wellicht met meer attracties dan voorgaande edities. Om omwonenden alvast te waarschuwen dat de terreinen leeg moeten zijn vanwege het evenement, heeft de gemeente vorige week een brief verstuurd. Als er op óf na 15 augustus nog voertuigen staan, zit de kans er dik in dat ze worden weggesleept. ,,De kosten die hiermee gemoeid zijn, komen voor rekening van de eigenaar”, staat in de bewonersbrief die op 7 juli is verstuurd.

Een deel van het Breukelsplein is overigens vrij parkeren. In veel van de nabijgelegen straten geldt echter blauw parkeren. Omwonenden die in de parkeerschijfzone hun auto kwijt willen tijdens de kermis, hebben daarvoor dus een ontheffing nodig. Aanvragen kan via de website https://www.parkeerserviceboxtel.nl/..

Overigens staat er in de brief richting bewoners ook een telefoonnummer, al was dat tijdens het schrijven van dit artikel niet in gebruik.

MARKT

Naar aanleiding van evaluaties en een enquête van Boxtel rondom de verschillende kermissen in de gemeente, is er voor gekozen om dit jaar weer een aantal grotere attracties op de Markt toe te staan.

ROUTE

Omdat de twee kermislocaties enigszins uit elkaar liggen, wordt er een aantrekkelijke looproute gemaakt. Op kermiszaterdag en -zondag staan er verschillende attracties gepland tussen de Markt en het Breukelsplein. Zo is er live-muziek, een portrettekenaar en zo mogelijk nog enkele vermaakkramen meer moeten de Boxtelse kermis extra de moeite waard maken om te bezoeken.