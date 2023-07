Een hengeltje uitwerpen, maar ook voetbal, hockey, festivals, horeca, wandelen en andere vormen van recreatie komen samen in park Molenwijk.

Zomerse toer toont park Molenwijk in volle glorie

33 minuten geleden

Gidsen loodsen wandelaars tijdens Zomeravondrondleidingen langs de mooiste en meest bijzondere plekjes van Boxtel. Iedere woensdag- en donderdagavond vanaf 19 juli tot en met 24 augustus beginnen de wandelingen om 19.30 uur. De eerste

De looptochten georganiseerd door Beleef Boxtel duren één tot anderhalf uur, meedoen kost twee euro. Woensdag 19 juli bij parkeerplaats Beachclub Lseven is de aftrap: de route park Molenwijk, aangelegd om het welzijn van de Boxtelaren te bevorderen. Daarbij horen ook diverse sportaccommodaties zoals een heuse, maar inmiddels verdwenen wielerbaan. En een trapveldje waar ooit het Nederlands elftal op oefende..

TRUTTIG

Donderdag 20 juli bij het gemeentehuis aan de Markt staat de wandeling in het teken van naoorlogse architectuur. Lange tijd vond men de jaren vijftig saai, sober en truttig. De laatste jaren is hierin een kentering gekomen. Nu lijkt er meer waardering voor de gebouwen uit die tijd, sommige panden krijgen zelfs een beschermde status. De lengte is ongeveer drie kilometer.

Aanmelden voor een of een andere toertocht kan via email: rondleidingenboxtel@gmail.com. Kijk ook op www.beleefboxtel.nl.

