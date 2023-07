Zo'n zesduizend gelovigen komen in de laatste week van juli bij elkaar op landgoed Velder in Liempde. De New Wine zomerconferentie biedt naast de gebruikelijke kerkdiensten ook muziek en workshops voor jong tot oud.

Gelovigen vieren jubileum New Wine op landgoed Velder

1 uur geleden

Landgoed Velder in Liempde stroomt zaterdag 22 juli vol met gelovigen. Tot en met vrijdag 28 juli is daar de New Wine Zomerconferentie. Het betreft de twintigste editie. Het thema is ‘Hoop uitleven!’

Organisator Anne Strijker verwacht circa zesduizend bezoekers. Het programma is extra feestelijk vanwege het jubileum.

Het evenement werd in 2003 opgericht door predikant Dick Westerkamp en enkele leden van de destijds nog Nederlands Gereformeerde Kerk in Houten. Het is een beweging van en voor geloofsgemeenschappen, die nadruk legt op het bidden voor en met elkaar, maar ook op het bieden van Bijbels onderwijs.

ANNE ZAKI

In Liempde kunnen deelnemers een week lang vieringen, seminars en workshops volgen rond het thema. Kinderen, tieners en volwassenen hebben hun eigen programma op het terrein. Ook dit jaar komen er veel bekende kerkleiders op bezoek, zoals de Egyptische hoofdspreekster Anne Zaki en het echtpaar Paul en Becky Harcourt van New Wine Engeland. Dagkaarten kosten 25 tot 45 euro. Meer informatie: zomerconferentie.new-wine.nl.