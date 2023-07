Fietsexcursie naar kasteel Stapelen

wo 5 jul., 16:06

Erfgoedvereniging Kèk Liemt verzorgt woensdag 12 juli een fiets- en wandelexcursie naar kasteel Stapelen en de nabij gelegen Dommelbimd. De tocht vertrekt om 19.00 uur vanaf het beeld Hanne mî de Moor nabij het Raadhuisplein 1 in Liempde en is gratis. Gids Arnold van den Broek vertelt over de historie van het kasteel, de redoute aan de Konijnshoolsedreef en de Dommelbimd.