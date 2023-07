Kasteren kermis bol van blaasmuziek

Op het terras van café ‘t Groene Woud aan de Kasterensestraat klonk zondag wederom de nodige blaasmuziek tijdens de Kasteren kermis. Dit keer weer zoals het hoort: op de eerste zondag van juli.

In het Liempdse buurtschap traden de Gimmese Kapel, Loco, Orthinon, De Doordrukkers en huisorkest Op naor d’Honderd op. Het terras van de horecagelegenheid vulde zich de gehele middag met liefhebbers van de blaasmuziek.

OP DE AGENDA

De Kasteren kermis werd vorig jaar nog een week naar voren gehaald om het blaaspopfestival Brass’nWoods niet in de weg te zitten. Uiteindelijk ging dat evenement niet door, maar bleef de muzikale middag bij ‘t Groene Woud op de andere datum staan. Voor muzikanten even wennen, maar dit jaar konden zij dus gewoon weer de eerste zondag van juli in hun agenda zetten.