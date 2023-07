Jubilerend koor Innovation vult Esch’ podium tot laatste centimeter

Met veel nieuwe liedjes en zelfs wat danspasjes stonden de vijftig leden van het Essche koor Innovation zaterdag op de planken. Het podium van dorpshuis De Es was tot de laatste meter gevuld voor het jubileumconcert van de zanggroep. Het optreden bracht 3.000 euro bijeen voor Make-a-Wish.

Het koor vierde haar 25-jarig bestaan. Uitgesteld weliswaar vanwege corona, maar niet minder uitbundig. Onder leiding van dirigent Jacques Noyons trok Innovation alle registers open. Er kwam zelfs wat lichte choreografie bij kijken, dat zorgde voor wat meer dynamiek in het optreden. ,,We kregen in het verleden wel eens de opmerking dat ons optreden wat statisch oogde, omdat we allemaal een map met de liedteksten in onze handen stonden. Daar hebben we nu wat aan gedaan en het werd goed ontvangen door het publiek”, aldus koorlid Carry Dirkx.

De leden hadden flink uitgepakt voor hun jubileum, want naast op elkaar afgestemde kleding en decorstukken, hadden ze zelf ook hapjes gemaakt voor de bezoekers.

GASTEN

Gasten en het koor zelf waren ook zeer te spreken over de presentator van de avond. Niemand minder dan Rob Mollien, bekend van het illusionistenduo Rob & Emiel, praatte de voorstelling op komische wijze aan elkaar. Het koor kreeg muzikale begeleiding van een aantal eigen leden (Martine van Bouwdijk op gitaar en Marieke Jansen op dwarsfluit) en enkele gastmuzikanten (Jos van Erp op piano, Jos Advokaat op bassgitaar en Bartje Kurstjens op drums/percussie).

WELDOENER

Bezoekers van het concert konden tevens doneren aan het goede doel van de avond: Make-a-Wish. Daar werd goed gehoor aan gegeven, want er werd ruim 1.500 euro opgehaald uit het publiek. Het koor verhoogde dat bedrag naar 2.000 euro en aan het einde van de voorstelling stond er nog een anonieme weldoener op die 1.000 euro doneerde en zo het eindbedrag op 3.000 euro bracht.

Al met al kijkt Innovation met een tevreden gevoel terug op haar uitgestelde jubileumoptreden.