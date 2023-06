Gildenbonds sluit seizoen af met buitenconcert

40 minuten geleden

De Gildenbondsharmonie geeft donderdag 6 juli vanaf 19.30 uur een klapstoelenconcert op de binnenplaats van De Baronije. Dit eigentijdse hofje is zowel via de Prins Hendrikstraat als de Stationsstraat bereikbaar.

Het optreden is gratis, de vereniging adviseert bezoekers zelf stoeltjes of krukjes mee te nemen. Het leerlingenorkest en het Blaasbandje onder leiding van Roel van der Sloot openen het concert.

Het harmonieorkest, onder leiding van dirigent Xavier Scheepers, speelt vervolgens verschillende stukken die ook al te horen waren op het succesvolle Bon(ds) Salonconcert bij de spiegeltent in kasteelpark Stapelen. Onder meer Pastime With Good Company, en de Rumanian Dances komen voorbij. Maar ook soleert Willeke van Liempt weer in de charmante Valse Vanite. Ton Hazenberg, Roy Maas en Wessel van Liempt treden opnieuw aan als trombone-torero’s van dienst in Blades of Toledo.

JUBILARISSEN

De Gildenbondsharmonie huldigt tijdens het concert twee jubilarissen. Joop van Wijck is 12,5 jaar lid en Wilma Fransen sloot zich vijftig jaar geleden als een van de eerste vrouwelijke muzikanten aan bij het harmonieorkest. Tijdens het concert is de bar geopend. Bij slecht weer vindt het optreden plaats in de Tijberzaal van het Baanderherencollege.