Drie platina jubilarissen bij Boxtel’s Harmonie

1 uur geleden

Een bijzonder jubileum. Zo mag de huldiging van drie platina jubilarissen gerust worden genoemd binnen Boxtel’s Harmonie. Wim Hoffmans, Willy van de Loo en Jac. van der Velden vieren zondag 9 juli dat zij zeventig jaar geleden toetraden tot de muziekvereniging. Daarnaast worden twee gouden en een zilveren jubilaris in het zonnetje gezet: René van Hemmen, Rob van Kleef en Lisa Spijkers.

We moeten ver terug in de geschiedenis van Boxtel’s Harmonie voor de laatste huldiging van platina jubilarissen. Iets meer dan dertig jaar zelfs: toen werd de vader van Wim Hoffmans in de schijnwerpers geplaatst.

Hoffmans begon zijn carrière als trompettist, maar stopte twee jaar geleden als baritonspeler. In coronatijd vond hij het welletjes en hing zijn instrument spreekwoordelijk aan de wilgen. Dat gold evenzeer voor klarinettist Jac. van der Velden, die in de jaren zeventig ook secretaris van de club was. Beiden volgen de verrichtingen als rustend lid op de voet.

ERELID EN LINTJE

Willy van de Loo, die vanaf 1985 twaalf jaar lang ook de voorzittershamer hanteerde, speelt nog altijd bariton. Hij geniet elke woensdag met volle teugen van de wekelijke repetitieavond in het Muziekhuis; ook na afloop. Bij de totstandkoming van die accommodatie stak het drietal acht jaar geleden ook nadrukkelijk de handen uit de mouwen. Voor zijn verdiensten voor de club werd Van de Loo benoemd tot erelid, terwijl Van der Velden om dezelfde reden een koninklijke onderscheiding ontving.

SLAGWERKGOUD

Bij die verbouwing van het voormalige snookercentrum aan Passage Riche was ook de inbreng van René van Hemmen en Rob van Kleef van onschatbare waarde. De wanden en plafonds zijn door hen zodanig geïsoleerd dat geluid tijdens repetities buiten het gebouw nauwelijks hoorbaar zijn. Via hun gezamenlijke bedrijf leverden zij voordelig talloze materialen tijdens het bouwproces, maar verzetten daarbij ook zelf veel werk. Beide muzikanten spelen een halve eeuw in het slagwerkensemble.

Trompettist Lisa Spijkers viert haar zilveren jubileum. Zij speelt niet alleen in het harmonieorkest haar partijtje mee, maar ook in De Aggemarvanhuisaf Band. In dat orkest beheert ze ook de kas. Bovendien maakt Spijkers zich verdienstelijk in diverse commissies van de muziekvereniging.

ZOMERCONCERT MARKT

Zondag 9 juli, daags voordat het muziekkorps officieel 115 jaar bestaat, worden de zes trouwe leden tijdens een interne clubbijeenkomst in het zonnetje gezet door het bestuur. Aansluitend verzorgen alle orkesten een openbaar zomerconcert op de Markt. Dat begint om 14.30 uur en wordt gehouden onder de vlag van de activiteitenreeks Bruisend Centrum.

Het harmonieorkest speelt voort het laatst onder dirigent Johan Smeulders. Ook beide slagwerkgroepen, De Aggemarvanhuisaf Band en het Laatbloeiersorkest laten zich horen. Wie de jubilarissen persoonlijk wil feliciteren, is vanaf 16.30 uur welkom in het Muziekhuis.