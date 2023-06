Reus Jas de Keistamper in de Rechterstraat. Hij dankt zijn naam én reputatie aan deze Boxtelse straat die aan het einde van de veertiende eeuw als eerste in de wijde omtrek werd verhard.

Welke sterke Boxtelaar draagt reus Jas?

34 minuten geleden

Dé verpersoonlijking van de Boxtelaar is al bijna driekwart eeuw Jas de Keistamper. Graag wil de immer spraakzame reus zondag 25 juni de afsluiting van het Boxtels Dorpsfeest meemaken. Maar... welke sterke kerel wil de immense pop op zijn schouders nemen?

Geen van de vijf vaste dragers is beschikbaar, meldt Eric van Antwerpen namens het reuzencomité van evenementenstichting Boxtel Vooruit: ,,Enkele van hen zijn niet in Boxtel en twee anderen hebben rugklachten.”

Reus Jas is door stichting Bon Salon uitgenodigd een woordje te doen tijdens de slotbijeenkomst. Zij vindt het spijtig dat het optreden vooralsnog niet kan doorgaan. En ook het reuzencomité zit ermee in haar maag.

,,Hopelijk helpt een oproep in Brabants Centrum om een drager te vinden. Een beetje kerel kan de romp makkelijk op de schouders nemen. Heel zwaar is de pop niet, maar de lengte (Jas is 3,75 meter groot - red.) maakt dat het wel wat kracht kost om de romp te torsen en in balans te houden”, geeft de woordvoerder aan.

Degene die bereid is de reus op zijn schouders te nemen, dient zondag tussen 17.00 en 18.00 uur beschikbaar te zijn bij spiegeltent Bon Salon in kasteelpark Stapelen. Belangstellenden kunnen zich melden via jasdekeistamper@gmail.com.