Het jeu-de-boulestoernooi in kasteelpark Stapelen wordt dit jaar voor de zesde keer gehouden. Soms is een rolmaat nodig om te bepalen welke bal het dichtst bij de but ligt.

Franse sferen op laatste dag dorpsfeest

37 minuten geleden

De laatste dag van vier weken Boxtels Dorpsfeest krijgt zondag 25 juni een Frans tintje. Enerzijds door het jeu-de-boulestoernooi dat in kasteelpark Stapelen wordt gehouden. Anderzijds door de Franse chansons die Anne-Mieke Post en Lisette Bol vertolken in de spiegeltent.

Voor het boulestoernooi hadden zich begin deze week 132 deelnemers ingeschreven. Onder hen acht winnaars die tijdens een van de vijf eerdere edities ludiek tot ridder of jonkvrouw werden geslagen. Dat meldt Paul van Alphen, die samen met zijn echtgenote Ger en broer Marc de speldag organiseert.

Er wordt gespeeld in doubletten. Wie mee wil doen, maar zich nog niet heeft aangemeld, kan dat tot vrijdag 23 juni 12.00 uur doen via e-mail: paulger@home.nl.

De boulers worden om 10.30 uur ontvangen met koffie of thee. Een halfuur later start de eerste van vier wedstrijdronden. De finale staat tussen 15.30 en 16.00 uur gepland.

CHANSONS MEEZINGEN

Zangeres Anne-Mieke Post uit Veghel vertolkt vanaf 14.00 uur ruim twintig bekende chansons in spiegeltent Bon Salon. Edith Piaf, Jacques Brel, Joe Dassin, Michel Depech, ze komen allemaal voorbij in het programma. De instrumentale begeleiding is in handen van de Boxtelse pianiste Lisette Bol. Luisteraars kunnen regelmatig meezingen dankzij de teksten die op een beeldscherm worden geprojecteerd.