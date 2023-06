Expositie over boerenleven in vroeger dagen

21 minuten geleden

De maandelijkse openstelling van het Groot Duijfhuis in Liempde kent deze keer een bijzondere toevoeging. De Schijndelse kunstenares Joke Verhoeven exposeert er schilderijen over het oude boerenleven.

Verhoeven liet zich in haar werk inspireren door de foto’s van haar vader Nard Vogels. De kunstenares maakte vele tekeningen en schilderijen, won er prijzen mee en exposeerde in binnen- en buitenland. Ze toont in Liemode weergaven van het boerenleven van weleer in pastel. De locatie vormt een mooi decor: het Groot Duijfhuis is een eeuwenoude boerderij met Vlaamse schuur in een landschap dat nog goed bewaard is gebleven. De kunstenares is zondag aanwezig om te vertellen over haar werk. Het Groot Duijfhuis, Hoevedreef 2 in Liempde, is die dag geopend van 10.00 tot 16.00 uur, de toegang is gratis.