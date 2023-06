Gerard van Dulmen nieuwe voorzitter van Hobbycentrum

1 uur geleden

Marieke Dijkshoorn stopt na vier jaar als voorzitter van het stichtingsbestuur van Hobbycentrum Boxtel (HCB). Zij wordt opgevolgd door Gerard van Dulmen.

Hoewel Dijkshoorn haar bestuurstaken neerlegt, blijft zij actief in HCB. Zo begeleidt zij de cursussen Engels, verhalen schrijven en broodbakken. In 2017 raakte Dijkshoorn bij HCB dat destijds nog in een opbouwfase verkeerde. Een jaar later trad ze toe tot het bestuur om in 2019 de voorzittershamer over te nemen. Onder haar leiding groeide HCB en werd de organisatie financieel zelfstandig. De stichting ontvangt geen gemeentesubsidie.

Er is een abonnementensysteem ingericht voor cursisten, de ruimtes in het onderkomen aan de Baroniestraat zijn beter toegerust voor het groeiende aanbod van activiteiten. Op initiatief van Dijkshoorn werd een boekhoudprogramma aangeschaft voor ledenadministratie en facturering, maar ook is de planning verbeterd. Voorts maakte de voorzitter zich sterk voor PR.

Het vijfkoppige bestuur is op zoek naar de invulling van de vacature die door het vertrek van Dijkshoorn per 1 juli ontstaat.