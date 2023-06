CARE vond plaats in verschillende achtertuinen in het centrum van Boxtel en op diverse openbare plaatsen.

Resultaten ‘Boxtel graaft’ in Oertijdmuseum

16 minuten geleden

Tijdens gemeenschapsarcheologieproject Boxtel graaft in 2022 zijn allerlei bodemvondsten naar boven gehaald. Zaterdag 17 juni worden tussen 10.30 en 13.00 uur de resultaten gepresenteerd.

In het Oertijdmuseum legt archeoloog Johan Verspay meer uit over de vondsten die vorig jaar opdoken. Kunstenares Marieke Schellekens houdt een mini-expositie. Ze liet zich inspireren door een glasscherf die in haar tuin aangetroffen werd. Heemkundigen Dik Bol en Carlo Spee vertellen over de rol van vrijwilligers tijdens het project.