Ierse Sessie deze keer in spiegeltent

De maandelijkse Ierse Sessie is deze keer in spiegeltent Bon Salon. Zondag 18 juni om 13.30 uur strijken de zangers en muzikanten er neer.

Tot ongeveer 17.00 uur klinken er ballades, jigs en reels van het groene eiland. Wie een instrument bespeelt als gitaar, viool, accordeon, tin-whistle, cajon of bodhran of gezellig wil zingen of luisteren, is welkom.