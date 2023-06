De werkgroep Samen aan Tafel van de Protestantse Gemeente in De Schakel.

Maaltijdproject Samen aan Tafel

34 minuten geleden

Het maaltijdproject Samen aan Tafel van de Protestantse Gemeente beleeft maandag 26 juni een volgende bijeenkomst. Aanmelden kan tot 22 juni Andrea Peters. Zij is na 18.00 uur bereikbaar via 06-12 22 47 44 of samenaantafel@pg-boxtel.nl.

Het gezamenlijke diner wordt normaliter gehouden in De Schakel, het ontmoetingscentrum bij het protestantse kerkje aan de Clarissenstraat. De kerk wordt echter van binnen en buiten geschilderd en daarom wordt uitgeweken naar een andere locatie. Wie zich opgeeft, krijgt te horen waar het maal wordt geserveerd en hoe laat.

Een werkgroep verzorgt de maaltijd. Tussendoor is er voldoende tijd om elkaar te spreken. Belangstellenden hoeven geen lid te zijn van de Protestantse Gemeente. Voor mensen die moeilijk ter been zijn en geen vervoer hebben, wordt een oplossing gezocht.