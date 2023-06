Projectorkest Laatbloeiers heeft weer plek

31 minuten geleden

Ook de vorig jaar gestartte tweede groep Laatbloeiers straalt van enthousiasme. Reden voor Boxtel’s Harmonie om na de zomervakantie voor het derde seizoen op rij te starten met deze muziekopleiding voor volwassenen.

Veel volwassenen denken zo nu en dan: had ik vroeger ook maar muziekles gehad en een instrument leren bespelen. Vaak gaat zo iemand er van uit dat het te laat is, maar niets is minder waar. Zeker niet bij Boxtel’s Harmonie.

De muziekvereniging start in nauwe samenwerking met de Schijndelse dirigent en muziekdocent Peter Spierings na de zomervakantie voor de derde keer een zogeheten Laatbloeiersorkest. Even werd getwijfeld of er nog wel animo zou zijn voor zo’n derde jaargang, maar spontaan hebben zich al enkele nieuwe kandidaten gemeld die een blaasinstrument willen leren bespelen.

INSTRUMENTENMARKT

Met een publiciteitscampagne die binnenkort start, verwacht het muziekkorps minimaal tien belangstellenden warm te krijgen voor het projectorkest. Dat repeteert vanaf de eerste week van oktober op dinsdagochtend anderhalf uur in het Muziekhuis Boxtel aan de Passage Riche. Daar wordt in op dinsdag 19 september van 09.30 tot 11.00 uur een instrumentenmarkt gehouden om diverse ‘toeters’ uit te proberen.

In tegenstelling tot veel andere muziekopleidingen starten de deelnemers van meet af aan in groepsverband. Noten leren lezen én spelen op een dwarsfluit, klarinet, saxofoon, trompet, trombone, bariton of hoorn gaan hand in hand.

GEEN VOORKENNIS

De muzieklessen worden op laagdrempelige wijze aangeboden. Mensen hoeven geen muzikale voorkennis te hebben. Het liefst niet zelfs, want dan begint iedereen vanaf nul en dat is voor het werken in groepsverband wel zo prettig, meldt muziekdocent Spierings. Mensen die in het verleden wel al eens muziekles hadden, zijn echter ook welkom.

Deelname kost vijftien euro per repetitie, inclusief het lenen van een instrument en zaalhuur. Eenmalig dient een lesmethode te worden aangeschaft van circa twee tientjes.

Het laatbloeiersorkest repeteert een jaar lang in de even weken (uitgezonderd schoolvakanties). Daarna kunnen de muzikanten in spe bepalen of zij lid willen worden van de harmonie en daar kiezen voor een privé-opleiding.

Geïntersseerden kunnen zich nu al aanmelden via e-mail: info@boxtelsharmonie.nl.