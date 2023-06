Koffie met Kennis houdt lezing over ‘pelgrimeren’

Koffie met Kennis houdt dinsdag 20 juni in Bibliotheek Boxtel de laatste lezing van dit seizoen. Die wordt verzorgd door Marieke Dijkshoorn en gaat over ‘pelgrimeren’.

Tijdens de gratis toegankelijke activiteit deelt Dijkshoorn ervaringen over haar pelgrimstocht naar Santiago de Compostella in Spanje. Daarover schreef ze ook een boek: ‘Genoeg gaat nooit over’. De lezing gaat dieper in op vragen rondom bedevaartstochten.

Dijkshoorn was jarenlang docent Nederlands en werkte bij welzijnsorganisatie ContourdeTwern op gebied van mantelzorg. Ook zette zij zich na haar pensioen in voor Hobbycentrum Boxtel.

De lezing in de Bibliotheek aan de Burgakker is van 10.00 tot 12.00 uur, aanmelden is niet nodig.