Smitsorgel brult en fluistert onder vingers Van Doorn

58 minuten geleden

Een compleet Duits programma, met een kolossaal werk van Max Reger. Dat brengt orgelvirtuoos Tommy van Doorn zondag 25 juni om 16.00 uur in de Boxtelse Sint-Petrusbasiliek. Hij trekt zo ongeveer alle registers van het majestueuze Smitsorgel open.

Het hoofdinstrument van de basiliek kan donderen en fluisteren, al naar gelang de muziek vereist. Van Doorn kent het orgel op zijn duimpje en wekt er de fraaiste composities op tot leven.

Hij opent zijn concert met de prelude, trio en fuga in C-groot van Johann Sebastian Bach. Van dezelfde componist klinkt vervolgens koraalvoorspel Allein Gott in der Höh sei Ehr. Johann Pachelbels levensjaren overlapten die van Bach deels. Van hem speelt de organist de chaconne in d-klein.

Met Felix Mendelssohn-Bartholdy duikt Van Doorn de negentiende eeuw in. Hij vertolkt de prelude en fuga in G-groot.

Max Reger, net als een Bach-bewonderaar, staat als laatste componist op het programma. De organist speelt diens Melodia en de fantasie over het koraal Ein feste Burg ist unser Gott. Dit werk geldt als de meest spectaculaire en kolossale koraalfantasie die er voor orgel bestaat.

Stichting Kerkconcerten Boxtel organiseert het concert, de entree bedraagt negen euro. Na afloop is er in de torenruimte een gratis drankje.