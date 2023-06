Pastoor Van Rossem zoals parochianen hem vaker zien: zingend, met gitaar. Van Rossem is muzikaal en houdt van The Beatles.

Pastoor luistert met gasten naar The Beatles

1 uur geleden

Pastoor Geertjan van Rossem is een groot liefhebber van de muziek van The Beatles. Hij houdt dinsdag 20 juni vanaf 19.30 uur in de pastorie op Duinendaal een avond over Abbey Road, het laatste album dat de legendarische band uitbracht.

Allereerst worden de nummers van de plaat beluisterd in de uitvoering van The Beatles, daarna in een versie van The Analogues, een Nederlandse band die de oorspronkelijke nummers van The Fab Four zeer dicht benadert. Er is momenteel extra belangstelling voor The Beatles door een Nederlandse tv-serie.