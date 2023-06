Vader trakteren? Dat doe je op dorpspicknick Boxtel Vooruit

1 uur geleden

Kasteelpark Stapelen wordt zondag 18 juni (Vaderdag) van 11.00 tot 15.00 uur omgetoverd tot een heerlijke plek voor een dorpspicknick. Evenementenstichting Boxtel Vooruit biedt gezinnen samen met vrienden of buren de gelegenheid om in deze bijzondere ambiance te genieten van zelf meegebrachte hapjes.

Bezoekers kunnen een kleedje uitspreiden op het gras om hun picknickmand uit te pakken. Een parasol plaatsen is ook prima. En wie een gitaar mee wil nemen om wat muziek te maken en samen te zingen: ook dat is mogelijk, meldt Boxtel Vooruit. In het park zijn ook verse koffie en enkele versnaperingen verkrijgbaar.