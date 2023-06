The Ducktownband in actie tijdens zijn jubileumreceptie op 11 juni in recreatiepark De Langspier.

Jarige Ducktownband houdt Plein Festijn

Met een zeer geanimeerde en zonovergoten receptie op het terras van strandpaviljoen De Langspier zette The Ducktownband onlangs het jubileumfeest rond het 44-jarig bestaan in. Dat krijgt zaterdag 24 en zondag 25 juni een vervolg met een kapellenfestival: het Plein Festijn.

Tal van dweilorkesten en blaaskapellen spelen op podiums die op de Markt, in de Rechterstraat en de Rozemarijnstraat worden opgebouwd. Van 14.00 tot 17.00 uur klinkt doorlopend muziek bij De Croon, voor boekhandel Bruna en bij bar Becoloth in het laatste weekend van juni. De toegang tot het festival is gratis.

De opening op zaterdag verricht de jubilerende muziekkapel samen met Dutch Pipes and Drums uit Tilburg. Dit doedelzakkenorkest bestaat zeventig jaar en is uitgenodigd op te treden met André Rieu. Voorts spelen op zaterdag onder meer de Beyersland Kapel, De Kromme noten, Noottoestand en sambaband Trovoada.

De line-up van het programma op zondag is ook bekend: Friday Morning music, Hoezo, De Volle Bloas, saxofoonkwartet BoBeLi, Red River band en ZZZZZenderbijband. The Ducktownband verzorgt de afsluiting.

Het jubilerende blaasorkest ontstond in 1979 als De Felle Blaozers, de muziekkapel van carnavalsclub De Agterblijvers, die later dit jaar het zes keer elfjarig bestaansjubileum viert. Twaalf jaar na de oprichting werd de naam gewijzigd in The Ducktownband.