Laatbloeiersorkest treedt op met Liempdse muziekkapellen

31 minuten geleden

Volwassenen die spijt hebben dat zij in hun jeugd geen blaasinstrument leerden spelen, krijgen sinds twee jaar bij Boxtel’s Harmonie een tweede kans. Beide Laatbloeiersorkesten spelen morgen, vrijdag 16 juni bij de spiegeltent. Ook Noottoestand en ‘t Herriemenieke laten daar van zich horen.

Het gratis toegankelijke optreden tijdens Boxtels Dorpsfeest in kasteelpark Stapelen begint om 19.45 uur. De Laatbloeiersgroepen die in 2021 en 2022 van start gingen, worden voor deze gelegenheid samengevoegd. Dat vormt de opmaat voor een permanente samensmelting die na de zomervakantie gestalte krijgt.

Als er voldoende animo is, start in het nieuwe seizoen een derde groep aan een muziekopleiding. Binnenkort start daarvoor de publiciteitscampagne. Belangstellenden kunnen zich nu al aanmelden via www.boxtelsharmonie.nl.

Ook voor het Liempdse aandeel in het concertje worden twee groepen samengevoegd. Noottoestand en ‘t Herriemenieke spelen enkele nummer gezamenlijk.