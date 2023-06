Gildenbonds geeft zang Harry Hendriks extra kleur

19 minuten geleden

Zaterdagmiddag konden de bezoekers van Dorpsfeest Boxtel genieten van een optreden van de Gildenbondsharmonie dat voor de gelegenheid de toepasselijke naam Bon(ds) Salon Concert meekreeg. Onder leiding van Xavier Scheepers was een zonnig programma te beluisteren waarbij, naast solisten uit eigen gelederen, ook ruim plaats was ingeruimd voor de Boxtelse zanger Harry Hendriks.

Nadat het publiek zoveel mogelijk een plekje in de schaduw had gevonden opende het orkest met een swingende bewerking van de bekende beginmaten van Also Sprach Zarathustra, waarmee meteen de toon voor een reeks aan bekende en populaire melodieën was gezet. Met de indringende muziek die John Williams schreef voor de Star Wars-films werd die lijn nog even doorgetrokken.

Harry Hendriks opende met In Alle Tijd waarin hij zichzelf begeleidde op gitaar. Voor Weten Hoe Het Was was speciaal voor dit concert een arrangement gemaakt zodat Gildenbondsharmonie voor extra kleuring kon zorgen in de begeleiding. Getuige het ruime applaus werd deze samenwerking door het publiek enthousiast gewaardeerd.

SAXOFOONSOLO

Na Pastime With Good Company door de harmonie schitterde saxofoniste Willeke van Liempt met een levendige en charmante uitvoering van de Valse Vanité van Rudi Wiedoeft waarbij het orkest zich samen met de soliste flexibel door alle overgangen en tempowisselingen heen speelde.

Harry Hendriks speelde en zong met Samen Op Reis en Voor Alles Een Vriend, twee liedjes van zijn laatste album waarin hij opnieuw sfeervol werd begeleid door het orkest. Die laatste titel zou ook kunnen slaan op voorzitter Jos Geerts waarvan officieel afscheid werd genomen tijdens dit concert. Het officiele programma werd afgesloten met klanken die gebaseerd zijn op volksmuziek uit Roemenië, Armenië en Spanje. Daarbij was ook nog een heldenrol weggelegd voor trombonetrio Ton Hazenberg, Roy Maas en Bob van der Louw in Blades of Toledo.

GUL APPLAUS

Harry Hendriks had daarna weinig moeite om het publiek nog met een toegift in te laten stemmen die hijzelf, opnieuw begeleid door de Gildenbondsharmonie, inzette met Brabant. Waarna het orkest dit bijzonder geslaagde concert afsloot met een flitsende en swingende bewerking van El Cumbanchero. Met een gul applaus maakte het publiek duidelijk hoeveel het van deze muzikale middag had genoten.

Een gedeelte van dit programma wordt ook gespeeld op de binnenplaats van appartementencomplex Baronije bij de afsluiting van het seizoen op donderdagavond 6 juli.