Verrassend programma Podium Boxtel

37 minuten geleden

Podium Boxtel heeft donderdagavond het programma voor seizoen 2023-2024 gepresenteerd. Tijdens een drukbezochte preview in de theaterzaal aan de Burgakker nam Elke Vierveijzer het publiek aan de hand en werden alle voorstellingen van het aankomend seizoen belicht. De Liempdse zangeres en cabaretière trad ook zelf op; ze staat in januari 2024 op de bühne met ‘Drift’.

Na een uiterst succesvol seizoen met ongekend veel uitverkochte voorstellingen, zwaaiden de deuren van Podium Boxtel open voor een vooruitblik op alweer een nieuw theaterseizoen. Meer dan tweehonderd bezoekers waren present toen voorzitter Paul van Alphen het eerste exemplaar van het programmaboekje overhandigde aan cultuurwethouder Hans Heesen.

Het nieuwe theaterseizoen in Podium Boxtel omvat een uitbundig programma boordevol cabaret, muziek, theater, film en literatuur. De aftrap is in september als Culturale op het menu staat: de start van het culturele seizoen in Boxtel met optredens van kleinkunstenares Mylou Frencken, interviewer Frénk van der Linden met bestsellerauteur Hanna Bervoets én muziek van Adventures of a Wonderband en Club Boogaloo.

CABARETTOPPERS

Het cabaretprogramma omvat voorstellingen van onder meer Christel de Laat, die twee shows verzorgt, en de Blauwe Vinkjes. Trots is Podium Boxtel op de komst van grote cabaretnamen als Rayen Panday, Rob Scheepers en Mark van de Veerdonk.

Elke Vierveijzer is ook geboekt. De liedjesschrijver, cabaretière, zangeres én winnares van cabaretprijs Poelifinario in 2021 woont om in Liempde en speelt met ‘Drift’ een thuiswedstrijd. Op veler verzoek keren Rob & Emiel terug. Met ‘De Da Vinci Code’ rijgen ze magie, cabaret, mindreading, comedy en theater moeiteloos aaneen.

Een nieuw gezicht op de cabaretpodia is Gerrie Smits. Jeroens Clan komt ook, ditmaal met ‘Korte metten’. De Knock-Out Comedy Crew komt met meerdere stand-up comedians naar het theater aan de Burgakker.

LEO ALKEMADE

Podium Boxtel pakt muzikaal uit met ‘In het wiel’, de show van Leo Alkemade & Band waarin de wielersport nooit ver weg is. Björn van der Doelen, Ruud van den Boogaard en Martijn Kuijten presenteren ‘Vergane Glorie’: mooie liedjes over markante Brabanders.

De vrouwen van Vuile Huichelaar zijn terug met een parade van foute liedjes. Mylène van der Smissen houdt halt in Boxtel met ‘Voor mijn part Dolly’. Ze zingt en vertelt over haar grote idool Dolly Parton.

De Mannen van Naam, vorig jaar te gast op Culturale, verrassen met ‘Duivelsbrug’, singer-songwriter Eric Devries treedt op met ‘Song & Dance Man’. Liefhebbers van klassieke muziek komen aan hun trekken met pianist en componist Jan Willem Roozeboom, die werken van Johann Sebatian Bach ten gehore brengt.

KIDS, FILM EN BOEKEN

Kinderen zijn welkom bij twee matineevoorstellingen, te weten ‘De Liedjeskist’ van Cowboy Billie Boem en ‘De Kleine Zeemeermin’ van Theater Terra.

Filmfanaten zijn welkom voor een nieuwe reeks films, die onder de vlag van FilmPodiumBoxtel worden vertoond in Muziekhuis Boxtel. Connaisseurs Jos en Wim schotelen cinefielen naast enkele publieksfavorieten ook verfijnde arthousefilms voor. Toptitels: Forrest Gump, The Big Lebwoski, The Green Mile, Arctic en Magnolia.

Boekenwurmen kijken beslist reikhalzend uit naar een nieuwe editie van Boek in Boxtel met bestsellerauteur Tommy Wieringa, die op 23 februari zijn opwachting maakt.

KAARTVERKOOP

De kaartverkoop van Podium Boxtel is online van start gegaan.