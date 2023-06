Een delegatie uit Wittlich, de Duitse plaats waarmee Boxtel vriendschapsbanden onderhoudt, werd onlangs al rondgeleid op de expositie van De Kleine Aarde in MuBo.

Rondleiding door expo over Kleine Aarde

1 uur geleden

Wie de expositie 50 jaar De Kleine Aarde onder begeleiding van een gids wil bekijken, kan op de zondagen 11 en 25 juni terecht in Museum Boxtel aan de Baroniestraat. De rondleidingen starten om 15.00 uur en duren ongeveer een uur.

Zondag 11 juni is Jan Juffermans gids. Hij was als een van de pioniers 33 jaar werkzaam op De Kleine Aarde. Twee weken daarna geeft Patricia van Rooij uitleg. Zij is verbonden aan stichting De Kleine Aarde.

De tentoonstelling loopt nog tot en met zondag 9 juli en vertelt over de historie en toekomst van het duurzaamheidscentrum dat Boxtel ooit landelijke bekendheid gaf.

Deelname aan een rondleiding kost vijf euro, met museumkaart twee euro. Aanmelden kan op info@muboboxtel.nl of telefonisch bij Willem van Vossen op 06-16 04 18 98. Deelnemers krijgen de canon van De Kleine Aarde.