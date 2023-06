‘Sébas is spannend en ontroerend’

24 minuten geleden

Gemondenaar René A.C. Dolstra heeft een nieuw boek uitgebracht: Sébas. Naar eigen zeggen een spannend, ontroerend en hier en daar leerzaam verhaal. Het is de derde roman van de creatieve oud-docent Nederlands.

Dolstra publiceerde in 2016 de roman De mooiste dag van mijn leven. Vijf jaar later volgde de thriller En soms niet!. En onlangs rolde Sébas van de drukpers.

EIGEN SCHILDERIJ

De Gemondenaar, die niet alleen de gave van het woord bezit, maar ook muzikaal is, schrijft al veel langer. Aan zijn pen ontsproten musicals, toneelstukken en veel liedjes voordat hij tot een roman kwam. Dolstra, die tot 1 maart dit jaar op gymnasium Beekvliet in Sint-Michielsgestel werkte, heeft zijn meest recente werk, Sébas, in eigen beheer uitgegeven, bij Theseus Ship Publishers van zijn oud-collega Ramon Guerrero. Dat betekende dat Dolstra nauw betrokken was bij de totstandkoming van het boek en overleg voerde over zo ongeveer elk element. ,,De omslag is een zelfgemaakt schilderij, het schrijversportret op de achterzijde ook”, aldus Dolstra.

Het verhaal in kort bestek: Regina logeert in de zomervakantie bij haar opa en werkt door de week als hulp in de lokale supermarkt. Als zij op zaterdag thuiskomt van haar werk, wijst opa in de krant een foto van een vaag afgebeelde figuur aan die vroeger in het dorp gewoond heeft. Het enige wat opa van hem weet, is zijn naam en dat hij op tienjarige leeftijd na een raadselachtig voorval met een meester op school is verhuisd, maar nu staat diezelfde persoon ruim een halve eeuw later als bezoeker bij de begrafenis van de vrouw van zijn toenmalige onderwijzer. Als er dan op zondag een telefoontje volgt waarin Regina’s opa met de dood bedreigd wordt, legt hij al snel het verband tussen de bedreiging en de terugkeer van de man, hoewel daar geen enkele reden voor is, of misschien toch wel…

Sébas is verkrijgbaar bij Het Bloemenhotel, Twijnmeer 44 te Gemonde. Ook kunnen geïnteresseerden een berichtje achterlaten op de Facebookpagina van de schrijver.