Benefiet voor slachtoffers van aardbeving in Syrië en Turkije

Child Houses Syria doet er volgens Duijghuisen alles aan om getroffen kinderen uit het rampgebied te helpen en op te vangen. In totaal werden zo’n 23 miljoen mensen direct of indirect getroffen door de zware aardbeving in Zuid-Turkije en Noord-Syrië. De stichting houdt tijdens de avond een of meer presentaties en hoopt dat bezoekers de beurs willen trekken om haar werk te steunen.

VERBINDING ZOEKEN

De presentaties worden afgewisseld met zang. Er zijn optredens van het Wereldkoor, Pim Lavaleije en Fenne van Wuijtswinkel.

Onder leiding van Jacques Noyons vertolkt het Essche popkoor Innovation afsluitend het lied One Day, waarbij iedereen wordt opgeroepen mee te zingen. ,,Ik hoop dat daarmee een gevoel van verbinding tussen geloven ontstaat...