Dit is de route van de Heilig Bloedprocessie

1 uur geleden

De Heilig Bloedprocessie trekt morgen, zondag 4 juni vanaf 15.00 uur door de straten van Boxtel. Vanuit de pastorietuin op Duinendaal lopen de deelnemers de volgende route: Oude Kerkstraat, Clarissenstraat, Bosscheweg, Mgr. Wilmerstraat, Molenstraat, Rechterstraat, Rozemarijnstraat, Markt, Clarissenstraat, Oude Kerkstraat. Het bestuur van de Heilig Bloedstichting verzoekt bewoners van deze straten tijdens de duur van de ommegang de Nederlandse vlag uit te steken.

Omwonenden zijn door de organisatoren van de processie ook opgeroepen om geen drinkwater uit te delen aan deelnemers; dit zou een vlotte doorloop verhinderen. Mocht het tijdens de processie onverwacht gaan regenen dan worden bewoners van de route gevraagd de deelnemers te laten schuilen. Als de processiekleding nat wordt, ontstaat een groot probleem om deze te laten drogen voordat alles weer kan worden opgeborgen. Bewoners zijn tot slot per brief opgeroepen geen voertuigen op de openbare weg te plaatsen, ook niet in parkeerhavens.

FILMOPNAMEN

Zondag worden ook opnamen gemaakt voor een film die volgend jaar wordt gepresenteerd. Het is dan precies een eeuw geleden dat een van de twee Heilig Bloeddoeken na bijna 270 jaar terugkeerde uit het Belgische Hoogstraten. De camera wordt opgesteld op de hoek Oude Kerkstraat-Clarissenstraat. Mensen die op deze plek naar de ommegang kijken maar die niet in beeld willen komen, dienen een afstand van vijftig meter in acht te nemen.