Boxtelaren zingen Verdi en Bellini

1 uur geleden

De Vereniging Bossche Opera (VBO) telt vijf Boxtelaren. Zij zingen mee in het galaconcert dat het muziekgezelschap vrijdag 30 juni om 20.00 uur geeft in de Verkadefabriek in Den Bosch.

Op het repertoire staan werken uit La Sonnambula van Bellini, maar ook uit MacBeth en La Traviata van Verdi.

Met nummers uit Aureliano in Palmira (Rossini) heeft het koor een primeur. Deze opera werd in Nederland nog niet in zijn geheel uitgevoerd.

Vorig jaar november trad de Bossche Opera nog op in Boxtel. Het gaf een benefietconcert in De Rots voor Oekraïense vluchtelingen. De in Boxtel woonachtige Oekraïense vluchteling Andrii Kruvchuk zong toen een lied uit zijn vaderland dat veel emotie bij zijn landgenoten losmaakte. Nu zingt hij als lid van het koor mee in de galavoorstelling. Ook Boxtelaren Jos Crusio, Claire Oostvriesland, Peter Siebrands en Emile Lockefeer doen mee.

De professionele solisten Ester Putter en Mitch Raemaekers treden samen met het koor op en zingen ook enkele aria’s. Amber Mertens begeleidt allen op de piano.

Onder regie van Hanna van Rooijen bewegen koor en solisten zich over het toneel om uit te beelden wat zij zingen. De artistieke en muzikale leiding is in handen van van Lex Bergink. Kaartjes voor het concert kosten 26,50 euro en zijn verkrijgbaar via www.verkadefabriek.nl.