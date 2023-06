Cultuurhistorische as krijgt nieuwe impuls

De route tussen de Sint-Petrusbasiliek en kasteel Stapelen is een fraai stukje Boxtels centrum. Dat besef is er al jaren. Middels een herinrichting in 2015 en enkele straatelementen is deze ‘cultuurhistorische as’ ook versterkt. Dit najaar volgt een nieuwe impuls: interactieve informatieborden.

,,Bezienswaardigheden in hartje Boxtel als de Petrusbasiliek en kasteel Stapelen verdienen continue aandacht.” Dat vindt Jack Monde, regisseur van de zogeheten bezoekerseconomie. Heemkunde Boxtel had al enkele jaren het plan om de informatieborden te plaatsen bij markante punten in Boxtel. ,,Dus het is fijn dat er nu wat meer garen op de klos komen”, zegt secretaris Christ van Eekelen. ,,Wij leveren alle informatie aan. Op de borden komt een korte tekst te staan. En meer achtergrond over een bepaalde plek, kunnen bezoekers straks vinden via een QR-code.”

Vanuit de gemeente wordt alle informatie van de heemkunde omgezet in ‘vlotte, eigentijdse content’, legt Monde uit: ,,Dat kan video zijn of audio. De uitvoering ervan is eind dit jaar afgerond.”

De route van de info-borden begint al bij het Jacob-Roelandslyceum en eindigt op Duinendaal, maar zal grotendeels over de cultuurhistorische as lopen. Het gaat om een pilot: de bedoeling is dat overal in de gemeente dit soort borden komen.

