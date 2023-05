Plateosaurus ‘Cleopatra’ uit Zwitsers massagraf naar Boxtel

52 minuten geleden

Tijdens het internationale symposium over langnekdinosaurussen in zijn Oertijdmuseum, kwam directeur René Fraaije in gesprek met de Zwitserse dinosaurus-expert Ben Pabst. Onderwerp was het naar Boxtel halen van het skelet van een plateosaurus. Dat gaat nu gebeuren.

Er worden niet veel dinosaurusskeletten gevonden in deze streken. Maar in het kleine dorp Frick, niet ver van Basel in het noorden van Zwitserland, werd in 1976 een het grootste massagraf van dinosaurussen in Europa gevonden. Er liggen misschien wel honderden skeletten van de Plateosaurus.

Dit was de allereerste grote plantenetende dinosaurus en voorouder van langnek-dino’s als de bekende Brachiosaurus en Diplodocus. Plateosaurussen leefden circa . 210 miljoen jaar geleden en kwamen voor in grote delen van West-Europa. Nabij Frick lag toendertijd een grote modderige kustvlakte. Tijdens zware moessonregens zijn er complete kuddes van deze zware dieren in de natte klei weggezakt en verdronken.

BAKSTEENFABRIEK

In 1976 werd bij de plaatselijke baksteenfabriek van Frick het eerste Plateosaurus-skelet ontdekt. Het werd in drie jaar tijd opgegraven. De helft ervan was echter al tot bakstenen verwerkt voor dat men het vond. Pabst leidt vanaf 2004 de dinosaurus-opgravingen in Frick. Hij heeft er al diverse opgegraven. Alle gevonden blokken met skeletresten worden opgeslagen in het plaatselijke Sauriermuseum. Daar ontbreekt het echter aan financiële middelen en mankracht om de skeletten te prepareren. Pabst heeft het Oertijdmuseum uitgenodigd mee te helpen bij de jaarlijkse opgravingen. Een team van wetenschappers en vrijwilligers gaat daar gewillig gehoor aan geven. Afgelopen maand zijn de eerste stappen gezet.

RUIM 160 BOTTEN

Een ongeveer zes meter lange, volwassen Plateosaurus, die de koosnaam Cleopatra kreeg, komt nu als eerste naar Boxtel. Het skelet is al in 2015 gevonden maar zit nog in harde, versteende leemblokken. De al zichtbare botten doen vermoeden dat het een erg compleet skelet is. Bovenop de fossiele schedel lag een gladgepolijste gastroliet (maagsteen) en daaraan dankt dit skelet zijn koosnaam.

De ruim 160 geborgen botten zijn onlangs door het Oertijdmuseum opgehaald. De komende tijd zullen alle botten uitgeprepareerd worden in het Boxtelse laboratorium. Het publiek kan dagelijks de vorderingen bekijken. Als alle botten geprepareerd zijn, wordt een 3D-skelet gemonteerd. De verwachting is dat dit alles bij elkaar ongeveer twee jaar en 20 duizend manuren gaat duren.