Gemonds gilde verzamelt zilveren schilden

14 minuten geleden

Op de gildedag van kring Maasland, zondag in Nuland, won het Gemondse gilde Sint-Joris, Catharina, Antonius en Sebastiaan diverse prijzen in de vorm van zilveren schilden.

Na een massale vendelgroet startten de wedstrijden. De jongste deelnemer Tijs van der Schoot (10) uit Gemonde won het handboogschieten op doel bij jeugd onder de zeventien. De oudste gildebroeder, Martien van de Loo, werd bij de zestigplussers kampioen geweerschieten. Nina van der Schoot had pech, zij schoot al haar kogels raak, maar één trof de verkeerde jopper, zij werd tweede. Individueel zilver was er ook voor Jochem van der Leest want hij werd jeugdprins bij het geweerschieten. Wilfred van der Leest werd winnaar van het kruisboogschieten op wip. Het viertal Gemondse kruisboogschutters haalde de eerste prijs en de vendeliers wonnen het groepsvendelen. De mooiste triomf was de eerste prijs in de optocht. Die was met name te danken aan de enthousiaste jeugdige gildebroeders en -zusters.