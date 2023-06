Park Live: vier uur feesten bij historische boerderij

20 minuten geleden

Live in Liempde mag dan wel stijf zijn uitverkocht. Maar iedereen is zondag 11 juni vanaf 17.00 uur nog altijd welkom op het gratis toegankelijke Park Live bij bezoekerscentrum D’n Liempdsen Herd

Het erf van de monumentale boerderij aan de Barrierweg wordt omgetoverd tot minifestival. Verschillende popbands treden op tijdens het vier uur durende festijn. Zoals Rimpelrock, een coverband die oude rocknummers ‘met een eigen twist’ weer tot leven wekt. Ook de muziekformatie Fifty Bucks die juist meer bluessongs in haar repertoire heeft, staat op de planken tijdens Park Live.

SPRUIT

Het festijn zal in ieder geval bezocht worden door een (groot deel van) de driehonderd bezoekers van Live in Liempde. Zij hebben de middag ervoor al genoten van optredens op wisselende locaties. Dit jaar zijn met name jongere artiesten gestrikt. ,,Denk bijvoorbeeld aan de Rosa Spruit”, verwijst organisator Trees van Nunen naar onder meer de Brabantse Top 100 waar de singer-songwriter dit jaar met twee nummers op staat. ,,Zo hebben we ook tijdens vorige edities al veel talent naar Liempde weten te halen. Het is ontzettend leuk om daarna hun carrières te volgen. Zoals die van cabaretier Andries Tunru die de laatste jaren landelijke bekendheid vergaart.”

VANLAERE

Van Nunen stond in 2015 samen met William van Houtum, Karin van Oekel en Arjan Terlouw aan de wieg van Live in Liempde. Nu is ook Ingrid Breuer onderdeel van het team. Het programma van het huiskamerfestival omvat uiteenlopende optredens. Naast singer-songwriter Spruit geven ook cabaretier Thijs van de Meerberg, bluesmuzikant Nienke Dingemans en singer-songwriter VanLaere acte de présence. Die laatste naam is misschien nog wel de meest opmerkelijke naam: VanLaere is de kleinzoon van de voormalig dorpsdokter Roger van Laere.

POLITIEBUREAU

De kaarthouders bezoeken op 11 juni vier verschillende locaties waar alle voorstellingen plaatsvinden. Zij worden ook verdeeld in vier groepen en begeleid door gidsen. Die loodsen hen naar het voormalig politiebureau van Rob Dito en Astrid van Helvoort aan de Oude Dijk. Aan de Pastoor Dobbeleijnstraat zijn optredens bij Marja Gijben en Jos de Vriend. Bart en Lian van Oorschot ontvangen bezoekers aan de Hamsestraat terwijl Wim en Tamara Jennissen hun boerderij aan de Meulekensweg beschikbaar stellen. Op lange afstanden wordt een treintje ingezet.

***

Live in Liempde is van 12.00 tot uiterlijk 18.00 uur. Park Live start al om 17.00 uur en eindigt om 21.00 uur.