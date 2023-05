Museumboerderij De Kleuskes is bij gelegenheid geopend, onder meer tijdens de ontvangst van nieuwe inwoners in 2015.

De Kleuskes houdt open huis tijdens Oldtimerdag

1 uur geleden

Gretig snuffelen bezoekers door foto’s en spullen van een eeuw geleden tijdens de jaarlijkse open dag van museumboerderij De Kleuskes. Die staat tweede pinksterdag op de planning tussen 12.00 en 16.00 uur.

Wie de hoeve aan de Oude Dijk 19-21, stapt honderd jaar terug in de tijd. De boerderij is het voormalige woonhuis van de vijf vrijgezelle kinderen Van der Velden. Zij beloofden op het sterfbed van hun ouders bijeen te blijven om de boerderij gezamenlijk in stand te houden. Bezoekers krijgen tijdens de middag een beeld van hun leefwijze van de vrijgezellen.

Kèk Liemt is vorig jaar begonnen met het houden van de jaarlijkse open dag tijdens de Oldtimerdag van nostalgische Terug in d’n Tèd (lees elders op deze pagina). Naast de expositieruimte, beheerd door de heemkundestichting, zijn ook het voorhuis en de beugelbaan vrij toegankelijk. Leden van de beugelclub brengen deelnemers de kneepjes van het spel bij. De moestuin is deze keer niet toegankelijk.

Toegang is gratis, maar een vrijwillige bijdrage in de pispot op de voormalige hooizolder is welkom.