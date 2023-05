Spiegeltent: gereserveerde tafel voor notoire klagers

1 uur geleden

Wim Ketelaars glimt van trots als hij praat over vrijwilligers en activiteiten van het Boxtels Dorpsfeest. Dat start vrijdagavond 26 mei in kasteelpark Stapelen. Maar de voorzitter van de organiserende stichting Bon Salon kent ook ergernis. Vooral als hij weer eens iemand hoort klagen dat er in de gemeente nooit iets te beleven valt. Voor hen staat komende vier weken een gereserveerde tafel klaar in de spiegeltent.

Spiegeltent Bon Salon is afgelopen weekeinde opgebouwd en momenteel worden de laatste voorbereidingen getroffen voor de officiële opening. De opbouw verliep voorspoedig, meldt Ketelaars. Desondanks hoort hij ook wel weer gemopper. Maar daar heeft stichting Bon Salon iets op gevonden. ,,Voor mensen die vinden dat het beter of anders moet, hebben we alle dagen een tafel gereserveerd waar zij met ons in gesprek kunnen gaan”, vertelt Ketelaars.

Hij kan weinig respect opbrengen voor notoire ‘azijnzeikers’, maar laat zich ook niet door hen uit het veld slaan. ,,Want waar in Nederland vind je een feestmaand met negentig gratis toegankelijke programma-onderdelen? We hadden er zelf ook niet over durven dromen. Er is echter massaal gereageerd op het aanbod om in de spiegeltent op te treden, te vergaderen, te discussiëren of anderssoortige bijeenkomsten te houden. Dit is uniek!”

Lees meer over de start van het Boxtels Dorpsfeest in de papieren krant van donderdag 25 mei.