De Burgakker is een van de oudste straatjes in Boxtel en verbindt kasteel Stapelen met het centrum.

Zoektocht naar mooiste verhalen over Burgakker

1 uur geleden

De Burgakker is een van de oudste straatjes van Boxtel. Wie er rondloopt, kan zich zo gebeurtenissen voorstellen die er zich lang geleden, of misschien wel recentelijk, hebben afgespeeld. Creatief ondernemers Marc Cleutjens, Bert Engelbart en Roeland Heesbeen zijn op zoek naar de mooiste verhalen en gedichten over de Burgakker.

In samenwerking met community librarian Marlies Germanus van Bibliotheek Boxtel (Huis73) en de acteurs van BOXtheater hebben zij schrijf- en toneelproject ‘De verhalen liggen op straat’ opgezet.

Het is de bedoeling dat deelnemers een verhaal of gedicht schrijven van maximaal zeshonderd woorden dat zij op straat hebben gevonden. Ze kiezen al wandelend door de Burgakker een huis of pand waarin hun verhaal zich afspeelt. Wat speelt er zich af achter de gevel van de school, de bibliotheek of een van de schilderachtige huisjes? Welke bijzondere voorwerpen of (huis)dieren gaan achter de voordeuren schuil? De initiatiefnemers nodigen ook specifiek kinderen en jongeren uit mee te doen en hun fantasie alle ruimte te geven.

Alle inzendingen komen in een bundel, de beste worden bewerkt tot korte toneelstukken die te zien zijn op een manifestatie tijdens de Kinderboekenweek op vrijdagavond 6 oktober. Acteurs van BOXtheater laten een aantal verhalen écht tot leven komen.

MEEDOEN

Wie mee wil doen, kan tot uiterlijk zaterdag 1 juli een inzending sturen naar boxtel@huis73.nl. Meer informatie over de opdracht: https://www.huis73.nl/dam/Huis73pdf/de-verhalen-liggen-op-straat.pdf. Voor extra inspiratie: Instagram-pagina @verhalenliggenopstraat.