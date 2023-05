Gastvrij Liempde loopt een ‘rondje om de kerk’

20 minuten geleden

Gids Jan van de Sande van Gastvrij Liempde neemt zondag 21 mei belangstellenden mee op excursie door het dorp. Hij vertelt onder meer over school en kerk, want dat is het thema van de wandeling. Die start om 10.00 uur bij bezoekerscentrum D’n Liempdsen Herd. Deelname kost vijf euro.

De geschiedenis van de Sint-Janskapel aan de Kerkakkers in Liempde voert ver terug. In ieder geval tot 1440, blijkt uit oude bronnen. In 1603 wordt deze kapel de parochiekerk van Liempde. De kerk verzorgt ook het onderwijs, in een schooltje vlak bij het kerkhof.

Na de Tachtigjarige Oorlog komen kerk en onderwijs in protestantse handen. Dominees komen een tijd lang in Liempde preken, eerst vanuit Boxtel, later vanuit Schijndel. Er worden gereformeerde onderwijzers aangesteld die veel nevenactiviteiten ontplooien.

Vanaf 1672 wordt rooms-katholieken het gebruik van een schuurkerk, aan het huidige Tooseplein, oogluikend toegestaan.

SCHOOL

Bij een grote dorpsbrand in 1864 worden kerk, pastorie en dertien huizen vernietigd. Pastoor Raaijmakers bouwt de nieuwe kerk aan de Dorpstraat. Later bouwt hij ook het Albertusklooster voor de Zusters van Liefde en de meisjesschool. In 1925 wordt de katholieke jongensschool aan de Dorpstraat in gebruik genomen. De pastoor komt hierbij in conflict met het gemeentebestuur dat enige jaren hiervoor een openbare school aan de Keefheuvel had geopend.

Er is veel te vertellen over school en kerk in Liempde. Geïnteresseerden kunnen zondag hun hart ophalen.