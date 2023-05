Musicalzanger Roon Staal treedt op in Boxtel

Zanger en pianist Roon Staal, bekend van verschillende musicals, doet tijdens zijn zomertoer Boxtel aan. Hij geeft zaterdag 3 juni vanaf 20.00 uur een concert in de Protestantse kerk in Boxtel.

Staal zong en acteerde begin jaren negentig als kind in Les Misérables en was te zien in rockopera Tommy en de musicals Rembrandt en Petticoat. Daarnaast is hij de oprichter van het Voetbal Talenten Toernooi (VTT) voor kinderen. Inmiddels is dit het grootste jeugdvoetbaltoernooi in Nederland.

Roon toert jaarlijks vijf keer door het land en geeft dan optredens in kerkjes en theaters. Hij vertolkt covers en eigen werk. Kaartjes kosten 22,50 euro, jongeren tot en met zeventien jaar betalen 12,50 euro. Reserveren kan via telefoonnummer 06-15 40 31 25.