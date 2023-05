Esch’ koor Innovation pakt uit met jubileumconcert

1 uur geleden

Het Essche vrouwenkoor Innovation viert haar 25-jarig bestaan. Zaterdag 1 juli staan de leden bij dat jubileum stil met het concert ‘Zilveren Zomer’, vanaf 20.00 uur in dorpshuis De Es.

De presentatie is in handen van Rob Mollien. Hij is bekend van het magisch cabaretduo Rob en Emiel. Het koor presenteert zich natuurlijk via veel muziek: nieuw en bekend twee- en driestemmig repertoire, begeleid door (gast)muzikanten en onder leiding van dirigent Jacques Noyons.

Innovation bestaat eigenlijk al iets langer dan 25 jaar, maar corona bleek ook hier spelbreker voor een feestelijk moment. Omdat repeteren niet mogelijk was, werd het concert uitgesteld.

REPERTOIRE

Iedere dinsdagavond oefenen zo’n vijftig vrouwen uit Esch, Liempde, Boxtel en omgeving hun liedjes. Het repertoire van Innovation bevat vooral popmuziek, afgewisseld met rustigere (Nederlandstalige) muziek. Dat zijn zowel gloednieuwe nummers van onder andere Son Mieux en Miss Montreal en liedjes van decennia terug, bijvoorbeeld van ABBA en The Supremes.

Het koor wordt op piano begeleid door dirigent Noyons en op gitaar door Martine van Bouwdijk. Marieke Jansen speelt op sommige nummers mee op dwarsfluit. Voor dit jubileumconcert is er extra muzikale ondersteuning door onder andere basgitarist Jos Advocaat.

De entree van het concert is gratis. Wel mogen bezoekers na afloop een donatie doen voor het goede doel: stichting Make A Wish. Na het concert is er nog muziek van een dj.