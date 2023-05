Nummer Wouter Hardy op achtste plek Eurovisie Songfestival

1 uur geleden

Oud-Boxtelaar Wouter Hardy en het Eurovisie Songfestival (ESF) vormen een gelukkige combinatie. Het door hem voor Estland geproduceerde nummer Bridges eindigde zaterdag in de finale in Liverpool op de achtste plek.

Hardy vierde eerder al grote successen met Duncan Laurence (winst in 2019) en Gjon’s Tears (derde plek in 2021) en ook dit jaar is er een nummer van de producer in de finale van het liedspektakel te horen.

De Estlandse Alika vertolkte Bridges. Daarmee kwam ze donderdag al door de halve finale, iets wat de Nederlandse inzending op dinsdag niet lukte. Zaterdag was de finale van het muziekspektakel in Liverpool, waarbij de winst naar Zweden ging.

CONFLICT

De oud-Boxtelaar en Duncan Laurence spreken elkaar overigens niet meer. Hardy is nog altijd verbolgen over een conflict over de royalty’s voor het nummer Arcade dat hij schreef voor de songfestivalwinnaar.