Gerard Pijnenburg (midden) nam vorig jaar de rol van onbezoldigd biertapper over van Gerrie van der Mee (links). Hij trad hiermee in de voetsporen van zijn vader.

Kastanjes in bloei, dan proosten bij bierpomp

15 minuten geleden

Nieuwe inwoners van Esch krijgen donderdag 18 mei, Hemelvaartsdag, een mooie introductie in het dorp. Zij proosten dan samen op een mooi leven in hun nieuwe woonplaats tijdens het Essche Bierpompfeest.

Het is de 56e keer dat het dorpsfeest plaatsvindt. Als de kastanjebomen aan de Haarenseweg in bloei staan, stroomt er weer bier uit de dorpspomp, zo luidt het gezegde al vele jaren. Geschonken in speciale stenen pullen door een onbezoldigd biertapper. Die drinkbeker werd gisteravond persoonlijk bij de nieuwe Esschenaren afgeleverd.

Op 18 mei krijgen de nieuwe inwoners een warm welkom van hun dorpsgenoten. Het gemeentebestuur van Boxtel, het Sint-Willebrordusgilde en de biertapper begeleiden hen na een lunch naar de pomp voor het officiële moment. Daarna is er een markt, waar lokale verenigingen en bedrijven zich presenteren. Muziek is er van Saab XL, Guus Doggen en Double Trouble. In de avond treedt de coverband Tilt op. Clown Enrico vermaakt de kinderen en voor de wat oudere jeugd is er een FIFA-competitie.

Ook voor de inwendige mens wordt gezorgd. De deelnemers van het team Alpe du Esch verkopen broodjes hamburger voor het goede doel en Ons Café zorgt voor de drankjes.