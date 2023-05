In 2016 voerde Boxtel's Harmonie het muzikale sprookje Peter en de Wolf uit voor de schooljeugd. Nu volgt een kinderuitvoering geïnspireerd op de avonturenroman Reis om de wereld in 80 dagen.

Vertelconcert voor basisschooljeugd

48 minuten geleden

Leerlingen uit de groepen 5 tot en met 8 wacht een gratis theaterbezoek. Woensdag 24 mei speelt Boxtel’s Harmonie op uitnodiging van JooP Muziekopleidingen en Podium Boxtel nogmaals haar succesvolle vertelconcert Around the world in 80 days.

De wereldberoemde avonturenroman van Jules Verne beleefde eind maart een muzikale intepretatie en ontlokte de vele bezoekers alom waardering. Destijds werd al bekendgemaakt dat er een reprise speciaal voor de schooljeugd zou komen in theaterzaal Podium Boxtel aan de Burgakker.

Stichting JooP Muziekopleidingen heeft een boekje uitgedeeld op diverse basisscholen in de gemeente Boxtel om de kinderen voor te bereiden op het concert. ,,Door hen op een laagdrempelige manier naar het theater te lokken, hopen we de kinderen enthousiast te maken voor culturele activiteiten”, meldt Paul Hermans namens het stichtingsbestuur. Ook mogen kinderen die komen luisteren een tekening maken. Die wordt opgehangen in de foyer van Podium Boxtel.

MET BEGELEIDER

De kinderen mogen ook een begeleider meebrengen; ook die kunnen gratis de muziekvoorstelling beluisteren. Boxtel’s Harmonie schotelt een programma van vijftig minuten voor, waarbij een verteller de diverse muziekstukken aaneenrijgt met een samenvatting van het bekende avonturenverhaal. Het concert begint met een kinderkoortje dat liedjes uit de hele wereld vertolkt.

De entree is gratis, maar belangstellenden die wel toegangskaartjes te reserveren. Dat kan via info@muziekjoop.nl. De tickets worden dan daags voor de voorstellen digitaal toegestuurd.