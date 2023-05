Activiteitenboerderij 't Dommeltje wordt ook voor bijeenkomsten veel gebruikt. Op 1 juni is er het kenniscafé van BrabantKennis, maar op de foto is de uitreikingsavond van de Boxtelse Kwis te zien.

Kenniscafé in ‘t Dommeltje over onbehagen

54 minuten geleden

Boerderij ‘t Dommeltje is donderdag 1 juni het terrein van het kenniscafé van BrabantKennis. Tijdens deze bijeenkomst spreken gasten en bezoekers over in hoeverre Brabanders willen en kunnen veranderen.

Onder de noemer ‘Als het barst: hoe (breuk)lijnen van verschil verandering in Brabant beïnvloeden’, geven een aantal sprekers hun visie op het onderwerp ‘verandering’. Onderzoekers Bram Geurkink en Emily Miltenburg van het Sociaal Cultureel Planbureau hebben onderzoek gedaan naar het groeiende onbehagen onder de bevolking. Zij vertellen over hun bevindingen. Daarnaast gaat de middag over in hoeverre Brabanders mogelijkheden hebben om te veranderen en of ze daar eigenlijk wel toe bereid zijn. Presentator en historicus Eveline van Rijswijk gaat met de gasten en bezoekers hierover in gesprek.

TOEKOMST

BrabantKennis is onderdeel van de provincie Noord-Brabant en verkent de mogelijkheden en ontwikkelingen voor de toekomst van de provincie. Dat doet de organisatie onder meer door bijeenkomsten zoals het kenniscafé te organiseren.

De bijeenkomst vindt plaats bij boerderij ‘t Dommeltje op Hoog Munsel en begint op 1 juni om 14.30 uur. Deelname is gratis, maar aanmelden is verplicht. Dit kan via www.brabantkennis.nl/agenda/kenniscafé-als-het-barst.