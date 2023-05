In alle vroegte al musicerend op pad

1 uur geleden

De muzikanten van muziekvereniging Sint-Willibrordus uit Esch vertrokken zondag in alle vroegte voor een muzikale wandeling. Het jaarlijkse dauwtrappen wekte dorpsbewoners die niet meededen aan de tocht, want om kwart over zes trok de fanfare door de straten en het buitengebied.

,,Een heerlijke wandeling met goed weer”, geeft Carlo Vlassak van de muziekvereniging desgevraagd aan. De onlangs gedecoreerde Esschenaar liep zelf ook mee, net zoals zo’n vijftien andere gasten. Zij maakten een rondje via de Groenweg, door de nieuwe wijk Reigerskant en via de Groenendaal naar de Witvensedijk en de Haarenseweg om uiteindelijk via de Kollenberg weer terug bij dorpshuis de Es te komen. Daar kregen alle deelnemers een gratis ontbijt aangeboden. Vervolgens woonden de muzikanten nog de mis in de Willibrorduskerk bij.