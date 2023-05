20 jaar Scouting Boxtel: reünie voor vrijwilligers

Scouting Boxtel bestaat inmiddels twintig jaar en dat wordt op zaterdag 13 mei gevierd. De feestelijke activiteiten vinden plaats in en rondom blokhut Wickiup aan de Molenwijkseweg. Ook de ouders van huidige leden zijn uitgenodigd voor een korte receptie en kunnen oude foto’s terugkijken. De dag wordt afgesloten met een reünie voor de huidige en oud-vrijwilligers.

De Scoutinggroep is in 2002 opgericht na een fusie van Scouting2000 en de Rosa van Limagroep. Twee jaar daarvoor was Scouting2000 ontstaan uit een fusie van de Sint-Paulusgroep, Kardinaal Lavigeriegroep en de Pioniers ‘85. Het vierde lustrum is dan ook een mooie gelegenheid om stil te staan bij de rijke geschiedenis van de groep. Maar ook om samen herinneringen op te halen.

KORTE RECEPTIE

Overdag wordt er een programma georganiseerd voor alle leden van Scouting Boxtel. Van 10.00 tot 15.00 uur vinden tal van leuke activiteiten plaats voor jong en oud. Later zijn ook de ouders van huidige leden uitgenodigd voor een korte receptie. Tijdens deze bijeenkomst kunnen zij oude foto’s bekijken en herinneringen ophalen met andere ouders en vrijwilligers. Daarnaast is er de mogelijkheid om de blokhut en het terrein te verkennen en te genieten van een hapje en een drankje.

HERINNERINGEN

In de avond wordt het jubileum feestelijk gevierd met een reünie waarbij naast de huidige vrijwilligers, ook alle oud-vrijwilligers van harte welkom zijn. Het belooft een gezellige avond te worden vol met verhalen en herinneringen. De reünie is een mooie gelegenheid voor oud-vrijwilligers om elkaar na jaren weer te zien en bij te praten. Tijdens de avond zal er ook aandacht worden besteed aan de geschiedenis van de groep en de ontwikkelingen die de groep heeft doorgemaakt in de afgelopen twintig jaar.