Benefietmiddag voor KiKa in Elisabethsdael

1 uur geleden

Een aantal jonge medewerkers van Eetpunt Boxtel in residentiehuis Elisabethsdael organiseert een grootse benefietmiddag voor stichting Kinderen Kankervrij (KiKa). Zaterdag 6 mei zijn er van 13.00 tot 16.40 uur tal van prijzen te winnen met een loterij, is er een veiling en entertainment.

Dorpsgenoot Patrick van den Aker zet zich met marathonacties in voor KiKa. Hij rent al jaren vele kilometers om geld in te zamelen voor onderzoek naar de genezing van kanker, vooral bij kinderen. Medewerkers Sabine, Weslie, Rick, Merel en Danique van het Eetpunt, die allen een afstand tot de arbeidsmarkt hebben, zijn erg begaan met het goede doel en besloten de hardloper een handje te helpen.

LOTERIJ

Diverse bedrijven uit Boxtel en omgeving hebben prijzen geschonken voor de grote loterij. Er zijn drie ronden, om 14.00, 15.00 en 16.00 uur waarin steeds zes prijzen worden verloot. De hoofdprijs is een weekend naar de Efteling voor vier personen. Loten zijn te koop bij het Eetpunt in Elisabethsdael aan de Monseigneur Bekkersstraat 6 of via Van den Aker: 06-30 88 54 50. Ze kosten vijf euro per elf stuks, tien euro per 25 en 25 euro per honderd.

Muzikant René van Rooij uit Oss praat het programma aan elkaar. Er zijn daarnaast optredens van lokale artiesten als Danny Everett, Guus Doggen en Joey van de Kerkhof. Twilight-Drive In Show verzorgt de muziek. Voor de kinderen is er een springkussen en zij kunnen zich laten schminken.