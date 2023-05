Dauwtrappen Sint-Willibrordus Esch

Muziekvereniging Sint-Willibrordus uit Esch gaat zondag 7 mei weer dauwtrappen. In alle vroegte trekken de muzikanten er op uit. Samen met dorpsbewoners die zich eerder aanmeldden.

De muzikanten en hun gasten vezamelen om 06.00 uur bij dorpshuis De Es aan de Dorpsstraat. De tocht duurt ongeveer anderhalf uur. Onderweg is er nog een pauze met koffie en koek. Rond 08.15 uur is de groep weer terug in De Es, waar een gratis ontbijt voor alle deelnemers klaarstaat.